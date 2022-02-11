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В Совфеде раскрыли число заразившихся омикроном сенаторов

Матвиенко заявила, что в Совфеде 20 сенаторов заразились омикрон-штаммом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уже 20 сенаторов заразились омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает РИА Новости.

«Двадцать сенаторов у нас болеют омикроном. Мы живем в среде, мы общаемся, к сожалению, от этого никуда не деться», — сказала она.

Спикер Совфеда также попросила своих коллег соблюдать санитарные и эпидемиологические требования, а также ограничить социальные контакты.

Ранее в Минздраве России рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По словам пресс-службы ведомства, состояние политика оценивается как стабильное.

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Никита Абрамов
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