В Совфеде раскрыли число заразившихся омикроном сенаторов

Уже 20 сенаторов заразились омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает РИА Новости.

«Двадцать сенаторов у нас болеют омикроном. Мы живем в среде, мы общаемся, к сожалению, от этого никуда не деться», — сказала она.

Спикер Совфеда также попросила своих коллег соблюдать санитарные и эпидемиологические требования, а также ограничить социальные контакты.

Ранее в Минздраве России рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По словам пресс-службы ведомства, состояние политика оценивается как стабильное.