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В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

Минздрав назвал состояние заразившегося COVID-19 лидера ЛДПР Жириновского стабильным
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский . Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Состояние председателя ЛДПР Владимира Жириновского, который был госпитализирован с коронавирусом, оценивается как стабильное. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России, пишет РИА Новости.

В настоящее время медики продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации помощь, добавили в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков предположил, что после выздоровления от коронавируса у председателя ЛДПР Владимира Жириновского возможен длительный постковидный синдром. Опасения вызывает не только выживание пожилых пациентов, но и постковидный синдром, вероятность которого очень высока особенно после тяжелого течения болезни, добавил медик.

В ЛДПР рассказали, что председатель партии Владимир Жириновский идет на поправку, в настоящее время работает с документами и передает активистам и депутатам партии задания через своих помощников. Однопартийцы поддерживают политика, которому непросто находиться в изоляции.

Владимир Жириновский попал в центральную клиническую больницу из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса 9 февраля. Председатель ЛДПР две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Юлия Ямпольская
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