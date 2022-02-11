Врач перечислил возможные последствия COVID-19 у Жириновского

После выздоровления от COVID-19 у лидера ЛДПР Владимира Жириновского возможен длительный постковидный синдром, допустил врач-иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил вероятные последствия заболевания для организма политика.

О тяжелом течении болезни у Владимира Жириновского со ссылкой на источник написало Ura.ru. По информации издания, политик перестал узнавать соратников, близких родственников и врачей.

Инсульты и тромбозы после COVID-19

«Полное выздоровление пожилого пациента даже в тяжелом состоянии возможно. С полным восстановлением уже сложнее: нужно понимать, что пожилой человек, скорее всего, и до коронавируса не был особенно здоровым. У Жириновского, например, сахарный диабет, отсюда могут идти сердечно-сосудистые патологии, ну и, конечно, ожирение, возраст тоже играют свою роль», — подчеркнул Крючков.

Опасения вызывает не только выживание пожилых пациентов, но и постковидный синдром, вероятность которого, как отметил иммунолог, крайне высока особенно после тяжелого течения болезни. Кроме того, в таком случае постковид, скорее всего, окажется еще и довольно длительным и выраженным.

«Только что было опубликовано эпидемиологическое исследование, которое показывает, как резко взлетают частоты развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей переболевших коронавирусом в легкой или даже в средне-тяжелой форме», — сказал иммунолог.

После выздоровления у них развиваются инсульты, тромбозы, инфаркты, аритмии, ишемические болезни сердца. При тяжелой форме вероятность такого исхода, естественно, еще более высокая. Дополнительные осложнения ждут еще и пациентов с ИВЛ Николай Крючков Врач-иммунолог

Такие группы людей, по его словам, ждет длительный постковидный шлейф и связанные с ним риски в течение одного-двух лет. Присутствует и опасность развития нейродегенеративных заболеваний.

«Сказать что-то конкретное здесь довольно трудно, поскольку все имеющиеся сейчас исследования в этом направлении пока проводились только на трупах. Но нейродегенерация, действительно, может быть за счет мощной ишемизации головного мозга, нарушения его кровоснабжения и питания, прямых нейродегенеративных процессов. Конечно, более серьезной все же является проблема с сердечно-сосудистой системой и респираторной после ИВЛ, поскольку это наиболее важно для среднесрочного выживания», — заключил Крючков.

О госпитализации Жириновского из-за заражения омикрон-штаммом сообщили в среду, 9 февраля, в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве его состояние оценили как стабильное, добавив, что лидер ЛДПР получает всю необходимую медицинскую помощь.