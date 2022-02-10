Госпитализированный с COVID-19 Жириновский перестал узнавать близких

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с COVID-19 в центральную клиническую больницу, не узнает окружающих. Об этом со ссылкой на источники пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

По информации издания, политик перестал узнавать соратников, близких родственников и врачей. При этом его состояние остается тяжелым, и врачи не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий.

Ранее источник Znak.com рассказал, что лидера ЛДПР отключили от назальной канюли и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Согласно его информации, накануне политик еще мог дышать самостоятельно, однако сегодня это стало для него затруднительно.

Данные о подключении политика к ИВЛ опровергал знакомый с ситуацией собеседник ТАСС — по его словам, тот лишь иногда получает от врачей кислородную маску в лечебных целях.

О госпитализации Жириновского из-за заражения омикрон-штаммом сообщили в среду, 9 февраля, в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве его состояние оценили как стабильное, добавив, что лидер ЛДПР получает всю необходимую медицинскую помощь.

Источник «Коммерсанта» заявил, что политик две недели скрывал свое заболевание COVID-19, так как боялся, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.