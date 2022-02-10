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Появились подробности о состоянии Жириновского

ТАСС: Жириновский не находится на ИВЛ, ему иногда дают кислородную маску

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, политик иногда получает от врачей кислородную маску в лечебных целях.

Ранее источник «Коммерсантъ» сообщил, что Жириновский две недели скрывал свое заболевание COVID-19, так как боялся, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

В среду, 9 февраля, пресс-служба Минздрава сообщила, что политик со 2 февраля находится на госпитализации в центральной клинической больнице (ЦКБ) из-за последствий заражения омикрон-штаммом. По информации ведомства, лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Роман Кирьянов
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