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Появились новые сведения о состоянии Жириновского

Лидера ЛДПР Жириновского подключили к ИВЛ, он не может дышать самостоятельно, пишет Znak

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского отключили от назальной канюли и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Новые сведения о его состоянии раскрыл источник, пишет Znak.com.

Согласно появившейся информации, накануне политик еще мог дышать самостоятельно, однако сегодня это стало для него затруднительно. «Состояние пока не улучшается», — заключил собеседник издания.

При этом другой источник Znak.com сообщал, что врачи не стали сразу подключать Жириновского к ИВЛ, так как опасались, что снять уже не получится.

Данные о подключении политика к ИВЛ опровергал знакомый с ситуацией собеседник ТАСС — по его словам, тот лишь иногда получает от врачей кислородную маску в лечебных целях.

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Вчера

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что вероятность того, что омикрон-штамм из-за попадания в тело восьмикратно привившегося лидера ЛДПР начнет мутировать, крайне мала. По его словам, такие отягчающие ход болезни обстоятельства, как пожилой возраст, возможный диабет и общее угнетение иммунитета опасны скорее для самого политика и не несут угрозы изменения генофонда штамма.

О госпитализации Жириновского в центральной клинической больнице из-за заражения омикрон-штаммом сообщили в среду, 9 февраля, в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве его состояние оценили как стабильное, добавив, что лидер ЛДПР получает всю необходимую медицинскую помощь.

Источник «Коммерсанта» заявил, что Жириновский две недели скрывал свое заболевание COVID-19, так как боялся, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Варвара Кошечкина
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