Вирусолог оценил риск появления мутации из-за восьми прививок Жириновского

Вероятность того, что омикрон-штамм из-за попадания в тело восьмикратно привившегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского начнет мутировать, крайне мала. Так ситуацию в разговоре с «Лентой.ру» оценил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, такие отягчающие ход болезни политика обстоятельства как пожилой возраст, возможный диабет и общее угнетение иммунитета, опасны скорее для самого Жириновского и не несут угрозы изменения генофонда штамма.

Вероятность появления новых штаммов из-за Владимира Вольфовича очень маленькая. Не имеет значения, сколько раз человек привился, на мутации это не влияет. Шансов стать родоначальником нового штамма у него мало

Анатолий Альтштейн вирусолог

Как объяснил Альтштейн, мутации могут возникнуть в организме человека с подавленным иммунитетом, который болеет коронавирусом в течение продолжительного периода времени. «Мутации накапливаются, когда человек болеет коронавирусом хронически, месяцами. Тогда происходят разные циклы размножения инфекции, при каждом из которых возникают новые мутации», — объяснил вирусолог.

По словам специалиста, продолжительность болезни Жириновского, который был госпитализирован 2 февраля, пока недостаточна для того, чтобы в теле политика прошли несколько циклов мутации вируса. «То, что он болеет около недели может сказаться на окружающих, он мог заразить кого-нибудь, но у меня никаких данных на этот счет нет», — добавил Альтштейн.

Ранее лидер ЛДПР сообщил, что за период пандемии он сделал восемь прививок от коронавируса. В разговоре с «Лентой.ру» профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что такое количество вакцинаций может быть опасно для организма пожилого политика.

В среду, 9 февраля, в пресс-службе Минздрава России сообщили, что Жириновский со 2 февраля находится на госпитализации в центральной клинической больнице (ЦКБ) из-за заражения омикрон-штаммом. В ведомстве его состояние оценили как стабильное, добавив, что лидер ЛДПР получает всю необходимую медицинскую помощь.