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Доктор Комаровский предупредил об опасности низкой активности у ребенка

Доктор Комаровский назвал спад активности у ребенка признаком инфекционной болезни

Фото: @doctor_komarovskiy

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности состояния, при котором у ребенка падает активность. В эфире программы «Утро с Украиной» на телеканала «Украина» он заявил, что вялость может быть признаком серьезных болезней. Фрагмент выпуска опубликован на сайте телеканала.

По словам специалиста, многие дети, как правило, обычно очень активные. «Но если малыш, который еще час назад играл и бегал, вдруг потерял ко всему интерес и выглядит апатичным — это повод обратиться к врачу и выяснить, что с ним случилось», — рекомендовал Комаровский. Он объяснил, что именно так могут начинаться острая инфекционная болезнь, обезвоживание или перегрев в жару.

«Врач сделает стандартный анализ крови и мочи, и тогда станет ясно, что с ребенком», — объяснил доктор. Однако бывают и случаи, когда детям по природе несвойственна активность, отметил он. По словам педиатра, дети часто перенимают от родителей их образ мысли, поведение и алгоритмы действии. Если мать и отец ребенка — люди с низкой активностью, то шансов, что ребенок будет энергичным, невысоки.

«Поэтому если ребенок всегда вялый и медлительный — это, скорее всего, особенности его характера или воспитания родителей, — заключил специалист.

Ранее Комаровский рассказал, чем может быть опасна бледная кожа у ребенка при температуре 37,5 градусов. Доктор назвал этот симптом признаком бактериальной инфекции. Кроме того, о бактериальном осложнении может свидетельствовать вялость при такой же температуре, добавил он.

Асель Минбаева
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