Купальники одного цвета стали трендом благодаря сериалу о Памеле Андерсон

Купальные костюмы одного цвета стали трендом благодаря сериалу «Пэм и Томми» на стриминговом сервисе Hulu. Об этом сообщает Glamour.

По информации издания, выход картины об актрисе Памеле Андерсон и ее возлюбленном, барабанщике Mötley Crüe Томми Ли, спровоцировал рост спроса на купальные костюмы красного цвета. Известно, что яркие бикини были особенно актуальны в 1990-х годах, когда популярностью пользовался сериал «Спасатели Малибу», главную роль в котором играла Андерсон.

Согласно материалу, слитные купальники и бикини красного цвета появились в ассортименте различных спортивных магазинов, а также масс-маркетовых и люксовых брендов. Например, упомянутые предметы гардероба представлены в коллекциях таких марок, как ASOS, Versace, Net-A-Porter, Free People, Lovewave, Palermo Ruffle, Signature Tube, Pour Moi, Les Girls и Revolve.

Ранее в феврале одежда балерин стала повседневным трендом благодаря TikTok. Сообщалось, что видео с хештегом #balletaesthetic («балетная эстетика») в общей сложности набрали 5,4 миллиона просмотров на платформе.