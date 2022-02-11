Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Купальники одного цвета стали трендом благодаря сериалу о Памеле Андерсон

Купальники красного цвета стали актуальны благодаря выходу сериала «Пэм и Томми»

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Купальные костюмы одного цвета стали трендом благодаря сериалу «Пэм и Томми» на стриминговом сервисе Hulu. Об этом сообщает Glamour.

По информации издания, выход картины об актрисе Памеле Андерсон и ее возлюбленном, барабанщике Mötley Crüe Томми Ли, спровоцировал рост спроса на купальные костюмы красного цвета. Известно, что яркие бикини были особенно актуальны в 1990-х годах, когда популярностью пользовался сериал «Спасатели Малибу», главную роль в котором играла Андерсон.

Согласно материалу, слитные купальники и бикини красного цвета появились в ассортименте различных спортивных магазинов, а также масс-маркетовых и люксовых брендов. Например, упомянутые предметы гардероба представлены в коллекциях таких марок, как ASOS, Versace, Net-A-Porter, Free People, Lovewave, Palermo Ruffle, Signature Tube, Pour Moi, Les Girls и Revolve.

Ранее в феврале одежда балерин стала повседневным трендом благодаря TikTok. Сообщалось, что видео с хештегом #balletaesthetic («балетная эстетика») в общей сложности набрали 5,4 миллиона просмотров на платформе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В России указали на подозрительную деталь в ситуации с допинг-тестом Валиевой
Украина отказалась силой возвращать Донбасс из-за угрозы массовой гибели людей
Опасный троян прочел все письма за полчаса
В Британии зафиксировали первую смерть от африканской лихорадки
Снявшуюся топлес Мадонну перепутали с Ким Кардашьян
Начальники Генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности
Ющенко рассказал подробности о госпитализации Зюганова
Шойгу рассказал о готовности восстановить военное взаимодействие с Британией
Москвичи рассказали о новой мошеннической схеме с модельным кастингом
Вора в законе Нукри Гальского снова выдворили из Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.