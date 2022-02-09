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Одежда балерин стала повседневным трендом благодаря TikTok

Известные бренды выпустили коллекции одежды в балетном стиле и создали новый тренд

Фото: Zara

Одежда и аксессуары в балетном стиле стали новым повседневным трендом благодаря многочисленным публикациям молодежи в TikTok. К такому выводу пришли модные редакторы портала Who What Wear.

К настоящему моменту видео с хештегом #balletaesthetic («балетная эстетика») в общей сложности набрали 5,4 миллиона просмотров на платформе. Помимо танцев, авторы роликов демонстрируют зрителям свои обновки, навеянные костюмами балерин, в том числе боди в пастельных и черном цветах, юбки-пачки разной длины, а также туфли-балетки на лентах или шнурках.

Отмечается, что упомянутые предметы гардероба появились в новых коллекциях известных брендов, таких как Chanel, Simone Rocha, Raey, & Other Stories и других. Более того, испанский массмаркетовый производитель Zara создал линейку «балетной одежды» совместно с американской студией New York Ballet Company.

Ранее в феврале стилисты портала Who What Wear раскрыли способы выглядеть дорого без крупных денежных затрат. Они создали подборку из 11 трендовых нарядов, которые легко повторить с помощью бюджетных вещей в гардеробе. В качестве одного из таковых они предложили сочетание однотонных трикотажных свитера и юбки длины макси с высокими ботфортами на каблуках.

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Дина Васильева
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