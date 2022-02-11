Политолог рассказал о стратегическом плане НАТО на востоке Европы
Попытки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объяснить развитие инфраструктуры альянса на востоке Европы ситуацией вокруг Украины являются несостоятельными. Такое мнение выразил политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что усиление контингента альянса в регионе идет уже давно. По словам эксперта, это является стратегическим планом НАТО, осуществление которого и продолжается сейчас путем создания тактических групп. В частности, такие группы будут размещены как можно ближе к акватории Черного моря, в причерноморских членах Североатлантического альянса, пояснил Кошкин. Он добавил, что это сопровождается усилением присутствия НАТО и в прибалтийских государствах.
Политолог подчеркнул, что сроки пребывания натовских подразделений не называются, и допустил, что они могут остаться в регионе на неопределенный срок. Кошкин отметил, что наращивание военного потенциала альянса создает потенциальную угрозу для России.
Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может разместить дополнительный контингент в причерноморских странах. «Сейчас у нас есть боевые группы [блока НАТО] в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — рассказал генсек НАТО.