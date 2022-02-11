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Политолог рассказал о стратегическом плане НАТО на востоке Европы

Политолог Кошкин назвал усиление контингента НАТО на востоке Европы стратегическим планом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Попытки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объяснить развитие инфраструктуры альянса на востоке Европы ситуацией вокруг Украины являются несостоятельными. Такое мнение выразил политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что усиление контингента альянса в регионе идет уже давно. По словам эксперта, это является стратегическим планом НАТО, осуществление которого и продолжается сейчас путем создания тактических групп. В частности, такие группы будут размещены как можно ближе к акватории Черного моря, в причерноморских членах Североатлантического альянса, пояснил Кошкин. Он добавил, что это сопровождается усилением присутствия НАТО и в прибалтийских государствах.

Политолог подчеркнул, что сроки пребывания натовских подразделений не называются, и допустил, что они могут остаться в регионе на неопределенный срок. Кошкин отметил, что наращивание военного потенциала альянса создает потенциальную угрозу для России.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может разместить дополнительный контингент в причерноморских странах. «Сейчас у нас есть боевые группы [блока НАТО] в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — рассказал генсек НАТО.

Ксения Назарова
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