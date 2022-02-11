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Инфекционист оценил возможность победы над COVID-19 в ближайшее время

Инфекционист Вознесенский заявил, что говорить о победе над COVID-19 преждевременно

Фото: Pixabay

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости оценил возможность того, что в ближайшее время в России удастся одержать победу над COVID-19.

По мнению специалиста, в настоящее время подобные утверждения являются преждевременными. В настоящее время необходимо тщательно следить за показателями заболеваемости, а также мониторить количество свободных коек в больницах в каждом регионе, отметил он.

«Вот если мы увидим, что в конкретном регионе свободных коек большой процент, то тогда можно говорить о полном или почти полном снятии ограничительных мероприятий. Но пока что все-таки чуть менее 10 процентов от вновь выявленных — потребовалась госпитализация, поэтому говорить о том, что мы одной ногой уже у двери победы над коронавирусной инфекцией, это тоже пока что преждевременно», — заявил инфекционист.

Ранее исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе, изучающие долгосрочные последствия перенесенной коронавирусной инфекции, выяснили, что после болезни значительно повышается риск сердечного приступа.

Марина Совина
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