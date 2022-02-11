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Врачи предупредили о повышенном риске сердечного приступа после COVID-19

Врачи выяснили, что у перенесших COVID-19 людей на 63% возрастает риск сердечного приступа

Фото: Pixabay

Исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе, изучающие долгосрочные последствия перенесенной коронавирусной инфекции, выяснили, что после болезни значительно повышается риск сердечного приступа. Об этом сообщает «Медик Форум».

Врачи обнаружили, что в течение года после выздоровления от COVID-19 у многих людей возникали сердечно-сосудистые осложнения. Таким образом удалось установить, что у людей, которые перенесли инфекцию, возможность сердечного приступа увеличивается на 63 процента. Также специалисты предупредили, что на 72 процента возрастает риск заболеть ишемической болезнью сердца и на 52 процента повышается риск инсульта. При этом не были важны раса, пол, возраст или прошлые заболевания пациентов — результаты были одинаковыми.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Мальченко заявила, что переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с нарушениями слуха. Специалист заявила, что коронавирус способен поражать периферические нервные клетки. В частности, омикрон-штамм COVID-19 вызывает воспаление уха и проблемы со слухом.

Марина Совина
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