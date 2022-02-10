Россиян предупредили о проблемах со слухом после COVID-19

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко заявила, что переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с нарушениями слуха. Об этом медик рассказала в интервью телеканалу «Звезда».

Специалист заявила, что коронавирус способен поражать периферические нервные клетки. В частности, омикрон-штамм COVID-19 вызывает воспаление уха и проблемы со слухом. Врач объяснила, что вирус проникает в слуховую трубу через нос. Это приводит к развитию среднего отита.

«Коронавирус сам по себе, как и любой другой респираторный вирус, поражает периферические нервы. Вот если поражается слуховой — это уже чревато тяжелым и длительным лечением и ниже вероятность полного восстановления слуха», — предупредила россиян Мальченко.

Однако медик добавила, что причины для паники отсутствуют. Не каждый случай заражения COVID-19 приводит к появлению непредсказуемых осложнений. Сейчас такие признаки наблюдаются чаще, поскольку коронавирусом болеют многие.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил о начале «эры глухих» из-за омикрона. Чтобы избежать поражения слухового нерва, необходимо вовремя начать лечение.