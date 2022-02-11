Россиянин на глазах у детей пытался сжечь бывшую жену

Житель Нижнего Тагила на глазах у детей поджег машину, внутри которой была его бывшая жена. Об этом сообщает Znak.соm со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, все произошло 15 января. Россиянин ехал в автомобиле вместе с бывшей супругой и двумя детьми — 10 и 6 лет. Родители начали ссориться, в какой-то момент 29-летний житель Нижнего Тагила вынудил женщину остановить машину у одного из магазинов. Он попросил детей выйти из авто.

Россиянин, пытаясь запугать бывшую жену, облил переднее сиденье и коврик машины моторным маслом и поджег. Он угрожал расправиться с ней, держал дверь и не давал женщине выйти. За всем этим наблюдали дети россиянки.

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила уже направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила. Его обвиняют по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Красноярском крае россиянина, убившего и расчленившего 20-летнюю супругу, приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

В ходе совместного распития алкоголя между супругами произошла ссора на почве ревности. Конфликт закончился тем, что мужчина схватил кухонный нож и нанес жене несколько ударов ножом, которые оказались смертельными.

Через пару дней убийца решил спрятать следы преступления — он расчленил свою жертву, завернул в одеяло и спрятал в расположенном по соседству гаражном кооперативе.