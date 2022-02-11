Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российская возлюбленная «афериста из Tinder» раскрыла правду об их отношениях

Петербургская модель Полина Царенкова и аферист Саймон Леваев встречались год и два месяца

Фото: @polina_tsarenkova

Одна из возлюбленных израильского мошенника Шимона Хаюта, называвшего себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, раскрыла правду об их романе. Интервью с уроженкой Санкт-Петербурга Полиной Царенковой публикует Super.ru.

25-летняя россиянка сообщила, что познакомилась с аферистом в приложении Tinder во время учебы в Мюнхене, и в общей сложности их связь продолжалась один год и два месяца. По словам девушки, жители Европы серьезно относятся к подобным соцсетям и регистрируются там в надежде построить отношения.

На протяжении своего романа Царенковой и Леваев проживали в разных странах и встречались для совместного отдыха на роскошных курортах. При этом все расходы на путешествия мужчина брал на себя.

Материалы по теме:
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
00:00
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться» Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
20 февраля

«Представьте, что вас возят на частных джетах, дарят дорогие подарки — это мечта каждой девушки. Когда мы с Саймоном встречались, платил всегда он. Во время наших отношений вышла статья с его разоблачением, но Саймон убедил меня, что это все делают его враги, чтобы испортить ему репутацию», — рассказала модель и добавила, что ничего не знала о схемах афериста.

О том, что возлюбленный обманывает Царенкову и других женщин, героиня материала узнала от родных, когда пара гостила в доме ее родителей. На вопрос журналистов о финансовой помощи Ливаеву со своей стороны модель отвечать не стала. Кроме того, она оказалась от съемок в фильме Netflix о разоблачении махинаций израильтянина.

Ранее стало известно, что документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали возможным запрет на работу мигрантов в такси по всей России
Шойгу потребовал от Великобритании объяснить появление спецназа на Украине
В Крыму прошли учения с «Бастионами»
Бастрыкин поручил доложить о происшествиях с участием мигрантов
Набиуллина оценила темпы выдачи ипотеки в России
Курс доллара взлетел
Российская возлюбленная «афериста из Tinder» раскрыла правду об их отношениях
Армия США приготовилась спасаться от новой угрозы
Известная журналистка раскрыла способ борьбы с домогательствами кавказцев
Украину заподозрили в подготовке провокации с С-300 у Донбасса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.