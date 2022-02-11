Российский дипломат высказался о возможности провокации Украины в Донбассе

Первый зампостпреда России при ООН высказался о возможности провокации Украины в Донбассе. В беседе с РИА Новости он не исключил подобный вариант с целью обвинить Москву во «вторжении».

«Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории, хотя надеюсь, что у наших западных коллег хватит благоразумия на подобную схему не идти», — подчеркнул дипломат.

Полянский выразил надежду на то, что здравый смысл возобладает. Он также отметил, что настойчивость в обвинениях России и продвижение ложной и непроверенной информации вызывает настороженность. Зампостпреда заключил, что в такой ситуации риск военной провокации возрастает во много раз.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в «нормандском формате» в Берлине оценил готовность Украины решать конфликт в Донбассе силовым путем. Он отметил, что в настоящее время весьма трудно говорить о том, насколько Киев готов к подобным шагам, однако риторика властей милитаристская, военная.

