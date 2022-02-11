Названы самые популярные среди россиян теплые страны для зимовки

Киргизия, Узбекистан и Армения стали самыми популярными среди россиян направлениями для зимовок. Такие результаты стали известны из исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики отметили, что до пандемии коронавируса большинство россиян выбирали для зимовки Таиланд, сейчас же востребованы теплые страны ближнего зарубежья. Например, 18,7 процента туристов предпочитают Киргизию, 12,4 процента — Узбекистан, 10,1 процента — Армению. Стоимость авиабилетов в эти республики в обе стороны варьируется от 16 до 23 тысяч рублей.

В пятерке лидеров также названы Таджикистан (8,6 процента) и Молдавия (8,4 процента). Кроме того, популярностью пользуются Азербайджан, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.

Для исследования специалисты проанализировали бронирования перелетов в период с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. При этом рассматривались только билеты туда-обратно с минимальной продолжительностью поездки 21 день.

Ранее в феврале российская туристка решила перезимовать в Египте и пожаловалась на аномальную погоду в стране. По словам девушки, даже местные жители удивились рекордно низким для африканской страны температурам. Она также призналась, что начала завидовать одежде египтянок, которые были с ног до головы закутаны в шерстяные платья.