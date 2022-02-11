Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы самые популярные среди россиян теплые страны для зимовки

Киргизия, Узбекистан и Армения названы самыми востребованными направлениями для зимовок

Фото: Derek Thomson / Unsplash

Киргизия, Узбекистан и Армения стали самыми популярными среди россиян направлениями для зимовок. Такие результаты стали известны из исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики отметили, что до пандемии коронавируса большинство россиян выбирали для зимовки Таиланд, сейчас же востребованы теплые страны ближнего зарубежья. Например, 18,7 процента туристов предпочитают Киргизию, 12,4 процента — Узбекистан, 10,1 процента — Армению. Стоимость авиабилетов в эти республики в обе стороны варьируется от 16 до 23 тысяч рублей.

В пятерке лидеров также названы Таджикистан (8,6 процента) и Молдавия (8,4 процента). Кроме того, популярностью пользуются Азербайджан, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.

Материалы по теме:
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января

Для исследования специалисты проанализировали бронирования перелетов в период с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. При этом рассматривались только билеты туда-обратно с минимальной продолжительностью поездки 21 день.

Ранее в феврале российская туристка решила перезимовать в Египте и пожаловалась на аномальную погоду в стране. По словам девушки, даже местные жители удивились рекордно низким для африканской страны температурам. Она также призналась, что начала завидовать одежде египтянок, которые были с ног до головы закутаны в шерстяные платья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
ЦБ резко повысил ключевую ставку
В Белгороде задержали кукарекающего тиктокера в форме ДПС
Коалы признаны вымирающим видом
Акции американской космической компании рухнули после провального запуска
В мечети в Афганистане произошел взрыв
В Германии призвали принять вхождение Крыма в состав России
Шестиклассник в подмосковной школе ударил сверстника ножом и повредил легкое
Олимпийская чемпионка выдвинула версию попадания допинга в организм Валиевой
Названы самые популярные среди россиян теплые страны для зимовки
Врач перечислил возможные последствия COVID-19 у Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.