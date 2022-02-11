В подмосковных школах после ранения ученика в Мытищах начали проверки

Министерство образования Московской области начало проверки безопасности в школах региона после госпитализации ученика с ножевым ранением в Мытищах. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ведомства.

«Министерством образования Московской области проводится служебная проверка произошедшего. Дополнительно сообщаем, что в школах Подмосковья начались внеочередные проверки соблюдения мер безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ученика школы города Мытищи госпитализировали с ножевым ранением. Пострадавшего прооперировали в больнице, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Ольги Врадий, 10 февраля ученики поссорились в одной из учебных аудиторий. Конфликт закончился поножовщиной — один ударил другого ножом в область ключицы. Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту случившегося.