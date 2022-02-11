В Подмосковье начали проверку из-за ударившего сверстника ножом школьника

В Подмосковье прокуратура организовала проверку после госпитализации ученика школы города Мытищи с ножевым ранением. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность учеников. Пострадавший мальчик был прооперирован в больнице, его жизни ничего не угрожает, у него задето легкое. Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий сообщила, что 10 февраля ученики поссорились в одной из учебных аудиторий, дело закончилось поножовщиной — один ударил другого ножом в область ключицы.

Следователем проведен осмотр места, опрошены очевидцы, сотрудники учебного заведения и родители подростков, устанавливаются причины и условия, приведшие к данной ситуации, выясняется, как ученик пронес в школу холодное оружие.

По результатам проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, нанесший удар ножом школьник является уроженцем Чеченской Республики, пострадавший — киргиз. Правоохранители выяснили, что учебное заведение не охранялось.