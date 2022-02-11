Отпуск в Дубае обернулся для россиянина задержанием из-за одной фотографии

Россиянин поехал в Объединенные Арабские Эмираты и застрял в стране на три месяца из-за обвинения в шпионаже. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, турист из Москвы Артем Ершов вместе с другом купили путевку в Дубай с вылетом в ноябре 2021 года. На четвертый день отпуска путешественники отправились на прогулку по прибрежной территории рядом с музеем истории ОАЭ, где фотографировали окрестности. На один из кадров попал танкер Fpso Frade, стоявший рядом с берегом.

В итоге прогулка обернулась для мужчин задержанием. Этой же ночью в их гостиничный номер пришли сотрудники полиции и представители департамента криминальных расследований (CID). «Нас повезли в полицейский участок. Там мы просидели в общей сложности 17 часов. Нас отпустили только в шесть вечера. Не давали связываться ни с посольством, ни с адвокатом, все забрали, в том числе телефоны», — рассказал мужчина.

По словам задержанных, им пришлось несколько раз объяснять сотрудникам правоохранительных органов, откуда они приехали и для чего гуляли по набережной. Спустя некоторое время россиян отпустили, пообещав Ершову привезти мобильный телефон в гостиницу через несколько дней.

«Естественно, в отель его никто не привез. Как потом оказалось, CID проверяли мой телефон с 8 ноября по 14 декабря», — отметил он.

Дело передали в суд только 18 января. За это время туристу удалось связаться с российским консульством, однако там заявили, что юридические услуги не входят в компетенцию дипломатов. В настоящий момент путешественник ожидает суда, который назначен на 24 февраля.

По его словам, после окончания путевки он переселился в хостел, где в каждой комнате проживают по 11 человек. Виза туриста давно закончилась — за каждый просроченный день ему необходимо заплатить штраф в 100 дирхам (около двух тысяч рублей).

Ранее в январе французского туриста посадили в тюрьму в Иране на восемь лет из-за фотографий с дрона. Полиция арестовала 36-летнего Бенжамена Бриера после запуска летательного аппарата вблизи ирано-туркменской границы. По словам путешественника, он воспользовался дроном, чтобы снять с высоты на камеру местную достопримечательность — национальный парк.