Снявшего на камеру достопримечательность туриста посадили в тюрьму на восемь лет

Французского туриста посадили в тюрьму в Иране на восемь лет из-за фотографий с дрона. Об этом сообщает BBC News.

По данным издания, в мае 2020 года полиция Ирана арестовала 36-летнего Бенжамена Бриера после запуска летательного аппарата вблизи ирано-туркменской границы. По словам путешественника, он воспользовался дроном, чтобы снять с высоты на камеру местную достопримечательность — национальный парк.

На протяжении полутора лет мужчина находился под стражей, а в январе 2022 года суд приговорил француза к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, а также еще к восьми месяцам за пропаганду против ислама.

Как заявил адвокат Бриера Филипп Валант, судебное разбирательство было несправедливым, так как путешественника не проинформировали о его правах. Семья туриста настаивает на его невиновности и уверяет, что его используют в качестве инструмента в политических целях.

В ноябре 2021 года американца приговорили к пяти годам тюремного заключения за просмотр детской порнографии во время полета. После взлета мужчина начал просматривать видео на своем мобильном телефоне. Это заметил другой пассажир, который заявил об этом в полицию. У американца изъяли мобильный телефон — на устройстве обнаружили 59 незаконных изображений несовершеннолетних.