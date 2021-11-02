Американец посмотрел видео во время полета и получил пять лет тюрьмы

Американца приговорили к пяти годам тюремного заключения за просмотр детской порнографии во время полета. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года, однако приговор по делу вынесли в четверг, 28 октября. 70-летний Дональд Макс Инграм из штата Иллинойс летел на самолете в Сент-Пит-Клируотер, штат Флорида. Во время полета мужчина начал просматривать видео на своем мобильном телефоне — это заметил другой пассажир, который заявил об этом в полицию.

По прилете туриста задержали правоохранительные органы. У американца изъяли мобильный телефон — на устройстве обнаружили 59 незаконных изображений несовершеннолетних. Суд города Тампы признал мужчину виновным в хранении и просмотре детской порнографии, Инграм получил пять лет тюрьмы.

Ранее в октябре американские пограничники держали российского предпринимателя больше суток в изоляторе, заподозрив его в нелегальном въезде в страну из-за одного фото с грузовиком.

