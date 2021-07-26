Весь пассажирский самолет в США эвакуировали из-за одной фотографии подростка

Пассажиров лайнера американской компании United Airlines эвакуировали из-за одной фотографии подростка. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает The Independent.

Инцидент произошел 22 июля в международном аэропорту Сан-Франциско перед отправлением самолета в Орландо. Уточняется, что юноша распространил фото игрушечного пистолета для страйкбола посредством технологии передачи файлов Airdrop.

Служба безопасности аэропорта вывела всех пассажиров из самолета и повторно провела их досмотр. Авиалайнер также был обследован на предмет наличия в нем запрещенных устройств. В результате никаких опасных предметов на борту обнаружено не было.

Отмечается, что фотография оружия была сделана подростком ранее и самого пистолета с собой у него не оказалось. По словам представителя авиакомпании, пассажиру не разрешили вернуться в самолет.

Ранее в июле пассажиры лайнера, который должен был вылететь из Благовещенска в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенном в салоне взрывном устройстве. Запрещенных устройств на борту не оказалось, телефонный террорист объяснил полицейским, что он таким образом просто пошутил.

