Американцы продержали россиянина в изоляторе сутки из-за одной фотографии

Американские пограничники держали российского предпринимателя больше суток в изоляторе, заподозрив его в нелегальном въезде в страну из-за одного фото с грузовиком. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Так, 44-летний Александр из Москвы прилетел в Лос-Анджелес по туристической визе 21 сентября. Однако это была не первая его поездка в Соединенные Штаты — до этого он несколько месяцев путешествовал по стране.

Как рассказал бизнесмен, по прибытии он проследовал на паспортный контроль, где помимо стандартных вопросов о цели визита ему решили провести дополнительную проверку, заметив в документе штамп с прошлого путешествия. Его отвели в отдельную комнату и попросили показать фотографии из предыдущей поездки.

Среди снимков на фоне популярных достопримечательностей внимание таможенников привлекло фото у грузовика — они предположили, что мужчина незаконно работал дальнобойщиком. Возражения, что он мог позволить себе длительное пребывание в США, они игнорировали.

«И смешно, и обидно. Я им и выписку со своей банковской карты показал, что у меня более 10 тысяч долларов личных средств, и другие фотографии, но копы прицепились к фотке грузовика, и их уже было не переубедить», — сказал он.

Затем туриста отвели в помещение к другим задержанным, изъяв личные вещи. В ходе очередного допроса россиянину не предоставили адвоката, а также отказали в звонке родственникам, который положен ему по закону. Спустя 27 часов сотрудники полиции сообщили, что мужчину депортируют.

В результате предпринимателю аннулировали визу, а также запретили въезд в США на ближайшие пять лет. Сейчас москвич собирается подать жалобу по факту незаконного выдворения из страны.

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