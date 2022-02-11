Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом об отличии апелляции от кассации в судебном процессе. Он попросил уточнить различия на совещании по изменениям в Уголовно-процессуальном кодексе республики. Видео с заседания передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Разница апелляции и кассации в чем?», — спросил Лукашенко у одного их присутствующих чиновников. Президент получил ответ, что апелляция — это обжалование решения суда до его вступления в законную силу, а кассация — проверка судебного решения уже после вступления его в силу.

«Ну вот, чтоб люди поняли, в чем это разница», — заявил Лукашенко, обратившись к представителям СМИ.

В Белоруссии проходит совещание по законопроекту об усовершенствовании уголовного процесса. Проект предусматривает введение в судебный процесс по уголовным делам кассационной инстанции. Апелляционную инстанцию, наоборот, предлагают оптимизировать. Лукашенко отдельно подчеркнул важность законопроекта и необходимость донести его понимание до всех белорусов.

Ранее в Белоруссии завели уголовное дело на украинского гражданина, мэра Днепра (бывший Днепропетровск — прим. «Ленты.ру») Бориса Филатова. По мнению обвинения, Филатов виновен в разжигании национальной вражды из-за замены флага Белоруссии на бело-красно-белое полотно у мэрии города.