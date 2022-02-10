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В Белоруссии завели дело на мэра Днепра за замену флага республики

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Филатова

Фото: Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении мэра украинского города Днепр Бориса Филатова по факту разжигания национальной вражды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале белорусского ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что на Филатова завели дело как на должностное лицо, которое организовало замену государственного флага Белоруссии возле здания городского совета Днепра на бело-красно-белое полотно.

«Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее в белорусском посольстве на Украине сообщили, что Минск направил Киеву ноту протеста из-за замены флага республики в Днепре. Там также потребовали вернуть на место снятую государственную символику, принести официальные извинения и провести разбирательство по факту случившегося.

9 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг Белоруссии, который висел на флагштоке перед зданием горсовета, заменили на являющееся символом белорусских протестов бело-красно-белое полотно. По словам градоначальника, это было сделано после «манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума», который президент Белоруссии Александр Лукашенко наговорил в адрес Украины.

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Георгий Нестеров
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