Белоруссия направила Украине ноту протеста из-за замены флага

Минск направил Киеву ноту протеста из-за замены белорусского государственного флага на бело-красно-белое полотно в городе Днепр. Об этом сообщается на сайте посольства Белоруссии.

В сообщении сказано, что поскольку мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла по факту «вандализма», в МИД Украины направлена нота, в которой заявлен решительный протест украинской стороне.

По мнению Минска, инцидент с флагом является циничным проявлением недружественного отношения к суверенной белорусской нации и грубейшим нарушением принципа невмешательства во внутренние дела государств.

«Белорусская сторона требует возвращения Государственного Флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства», — добавили в посольстве.

9 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что белорусский флаг, висевший на флагштоке перед зданием мэрии, заменили на бело-красно-белое полотно, которое является одним из символов протестов в Белоруссии. По его словам, это было сделано после «манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума», который президент Белоруссии Александр Лукашенко наговорил об Украине.

Отношения Киева и Минска испортились в 2020 году. В Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании, которых обвинили в подготовке беспорядков. Некоторые из них оказались гражданами Украины, воевавшими в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию. Минск же обвинял власти Украины в причастности к организации протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов.