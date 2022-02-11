Названы наиболее востребованные в России профессии

Министерство труда назвало самые востребованные профессии в России в системе государственных служб занятости населения (СЗН). В 2021 году таковыми стали вакансии строителей, водителей, механиков и сварщиков, передают «Известия».

За минувший год через СЗН нашли работу более 2,5 миллионов человек, что существенно больше показателей прошлых лет. Несмотря на то, что на этих площадках представлены в основном низкоквалифицированные специальности, число предложений о найме на позиции с высоким заработком растет.

Службы занятости предоставляют россиянам помощь в профориентировании, составлении резюме, проводят тренинги по прохождению собеседований. «В 2021 году больше всего работодатели заявляли в органы службы занятости вакансии строительных рабочих, водителей и механиков, работников сферы индивидуальных услуг, формовщиков и сварщиков, среднего медицинского персонала и врачей, а также руководителей в гостиничном и ресторанном бизнесе», — пояснили в Минтруда.

На онлайн-площадках по подбору персонала набор популярных профессий не сильно отличался, в лидерах оказались вакансии водителя, менеджера по продажам, продавцов в магазине. В первой десятке также бухгалтер, менеджер по работе с клиентами, кладовщик, повар, администратор, торговый представитель и разнорабочий.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков пояснил, что преобладание таких специальностей на разных ресурсах объясняется тем, что рабочие профессии востребованы, как никогда.

Ранее аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале. Так, первое место в рейтинге заняла должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тысяч рублей. Еще одним высокооплачиваемым предложением является вакансия главы отдела охраны труда.

