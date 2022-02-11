Политолог рассказал о попытках США «расчленить» Россию и Китай

Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что США с позиции главной мировой державы продолжают пользоваться своим положением, и, понимая, что ни Россия, ни Китай им не угрожают, предпринимать попытки «расчленить» их.

Эксперт отметил, что в отличие от Вашингтона Москва и Пекин не пытаются добиться смены политического строя в США, либо их распада. Если же взглянуть на ситуацию глазами Штатов, то вырисовывается обратная картина — ранее в отношении СССР, а теперь России и Китая они оказывают поддержку любым сепаратистским движениям, выступающим против действующих властей этих стран.

«Что касается китайцев, в идеале, американцы хотели бы Китай в первую очередь расчленить. Автономный район Синьцзян-Уйгурский, по их мнению, достоин собственной государственности, Тибет достоин собственной государственности. Внутренняя Монголия, там есть сепаратисты, американцы их поддерживают. Претензии Гонконга американцы поддерживают», — заявил политолог.

Он отметил, что подобные действия американцев связаны с пониманием того, что это сойдет им с рук. Михеев отметил, что такая внешняя политика Вашингтона является одним из его главных преимуществ, являясь при этом значительной проблемой для Москвы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнется новая мировая война. Байден подчеркнул, что американские военные ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину.