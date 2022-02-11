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В сеть слили секс-видео рэпера Исайи Рашада с мужчиной

Секс-видео американского рэпера Исайи Рашада с другим мужчиной появилось в сети

Фото: @isaiahrashad

В сети появилось секс-видео американского рэпера Исайи Рашада (настоящее имя — Исайя Джоэл МакКлэйн), на котором он занимается оральным сексом с другим мужчиной. Хип-хоп-исполнитель публично не заявлял о своей гомосексуальности, пишет HipHopDX.

Отмечается, что поклонники артиста выразили ему поддержку и раскритиковали его аутинг (публичное разглашение информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его ведома или разрешения). Фанаты напомнили, что последние годы Рашад боролся с наркозависимостью и депрессией. В мае 2021-го рэпер дал интервью журналу The Fader, в котором признался, что после успеха его альбома The Sun’s Tirade 2016 года стал регулярно пить и употреблять наркотики с друзьями, появлялся в студии звукозаписи под воздействием веществ и вскоре потерял собственное жилье.

«Никто не заслуживает того, чтобы такие вещи предавали огласке без их желания», — заявила одна из поклонниц артиста. «Исайя не только оказался в отвратительной ситуации из-за слива личной записи без разрешения, но кто-то фактически разгласил его сексуальность всему миру. И зачем? Новой музыки от этого не появится, зачем это сливать?» — возмутился другой фанат.

Ранее стало известно, что американский рэпер Нелли случайно выложил в Instagram сторис видео с оральным сексом. Артист принес извинения женщине на записи.

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Евгений Шульгин
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