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Ставкам по ипотеке в России предрекли рост

Аналитик Fitch Антон Лопатин: ставки по ипотеке в России могут вырасти до 15 процентов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ставки по ипотеке в России могут вырасти до 15 процентов годовых. Рост показателя спрогнозировал старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, сообщает «Коммерсантъ».

Причиной подобной динамики может стать повышение Центробанком ключевой ставки. По словам эксперта, увеличение до 15 процентов годовых станет реальным, если регулятор повысит показатель до 10 процентов.

Что касается ставок вне льготных программ, то, по данным аналитиков банковских рейтингов НРА, то они могут повысится в среднем на 1,5-2 процентных пункта, достигнув 10,5 процента.

Другие эксперты посчитали, что ставка максимально вырастет до 12-13 процентов годовых, а к концу 2022 года стабилизируется на уровне 10-11 процентов.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова спрогнозировала, что ставки по жилищным кредитам в России будут расти до третьего квартала 2022 года. Затем показатели могут стабилизироваться, но не снизиться.

Нина Ташевская
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