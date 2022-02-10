Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам отсоветовали ждать снижения ставок по ипотеке

Аналитик Носова спрогнозировала рост ставок по ипотеке в РФ до третьего квартала 2022-го

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ставки по жилищным кредитам в России будут расти до третьего квартала 2022 года, затем возможна их стабилизация, но не снижение, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова.

Как отметила аналитик, «прекращение роста ставок мы увидим не раньше третьего квартала 2022-го: ставки могут остановиться на достигнутом к концу первого полугодия уровне и продержаться какое-то время». Этот прогноз эксперт назвала оптимистичным, отсоветовав ждать снижения ставок по ипотеке в ближайшее время.

Ситуация может измениться при внедрении льготных ипотечных программ, если власти РФ вновь решат компенсировать банкам-кредиторам часть процентной ставки, указала Носова. Другой фактор, способный привести к снижению ставок по ипотеке, — нормализация экономической ситуации, добавила она.

Материалы по теме:
Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Лихие нулевые.Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
2 июля
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
10 сентября

Ранее стало известно, что за последний год средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке готовых однокомнатных квартир больше всего (на 42-82 процента) увеличился в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке прибавил 22 процента.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Оценено влияние оружия НАТО на исход конфликта в Донбассе
Премьера Британии сочли заинтересованным в войне из-за недавнего скандала
Лавров дополнил ответ главы британского МИД двумя словами
Раскрыты подробности налога на криптовалюты
ЛНР заявила о подготовке националистов к бегству из Харькова
Самый мощный в мире российский ледокол повел суда с Чукотки в Архангельск
Глава МИД Британии предрекла затяжной конфликт в случае вторжения на Украину
Стало известно о текущем состоянии Жириновского
Россиянам отсоветовали ждать снижения ставок по ипотеке
Стал известен уровень эффективности вакцины «КовиВак»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.