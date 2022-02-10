Россиянам отсоветовали ждать снижения ставок по ипотеке

Ставки по жилищным кредитам в России будут расти до третьего квартала 2022 года, затем возможна их стабилизация, но не снижение, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова.

Как отметила аналитик, «прекращение роста ставок мы увидим не раньше третьего квартала 2022-го: ставки могут остановиться на достигнутом к концу первого полугодия уровне и продержаться какое-то время». Этот прогноз эксперт назвала оптимистичным, отсоветовав ждать снижения ставок по ипотеке в ближайшее время.

Ситуация может измениться при внедрении льготных ипотечных программ, если власти РФ вновь решат компенсировать банкам-кредиторам часть процентной ставки, указала Носова. Другой фактор, способный привести к снижению ставок по ипотеке, — нормализация экономической ситуации, добавила она.

Ранее стало известно, что за последний год средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке готовых однокомнатных квартир больше всего (на 42-82 процента) увеличился в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке прибавил 22 процента.