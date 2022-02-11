В Кремле прокомментировали сообщения о разговорах Путина с Байденом и Макроном

Президент России Владимир Путин намерен провести телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом в субботу, 12 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что разговор состоится по инициативе американской стороны. Переговоры пройдут вечером по московскому времени.

Песков также прокомментировал информацию о разговоре Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, лидеры планируют созвониться 12 февраля.

Ранее о возможном телефонном разговоре Байдена и Путина сообщил на пресс-конференции в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.