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В Кремле прокомментировали сообщения о разговорах Путина с Байденом и Макроном

Песков: телефонный разговор Путина с Байденом запланирован на 12 февраля по инициативе США
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин намерен провести телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом в субботу, 12 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что разговор состоится по инициативе американской стороны. Переговоры пройдут вечером по московскому времени.

Песков также прокомментировал информацию о разговоре Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, лидеры планируют созвониться 12 февраля.

Ранее о возможном телефонном разговоре Байдена и Путина сообщил на пресс-конференции в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ксения Назарова
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