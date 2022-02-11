Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о желании Байдена провести телефонный разговор с Путиным

Помощник президента США Салливан: Байден намерен провести телефонный разговор с Путиным
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

Он пояснил, что разговор двух лидеров может состояться на фоне новых предупреждений о потенциальном конфликте на Украине. В то же время Салливан добавил, что пока не готов сообщить более конкретную информацию по этому поводу.
В последний раз телефонный разговор Байдена и Путина состоялся в декабре 2021 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена пока не планируется. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что при необходимости они могут оперативно созвониться и обсудить текущие вопросы.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Макрон поговорит с Путиным по телефону
Зеленский ввел санкции против телеканала «Наш»
Белый дом рассказал о планах России захватить крупные города Украины
Евросоюз и США призвали своих граждан покинуть Украину
Британия начала эвакуировать сотрудников посольства из Киева
Стало известно о желании Байдена провести телефонный разговор с Путиным
Байден более часа обсуждал с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины
Губерниев осудил позицию тренеров Валиевой
Влюбленные весь день катались на такси и задолжали десятки тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.