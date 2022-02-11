Стало известно о желании Байдена провести телефонный разговор с Путиным

Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

Он пояснил, что разговор двух лидеров может состояться на фоне новых предупреждений о потенциальном конфликте на Украине. В то же время Салливан добавил, что пока не готов сообщить более конкретную информацию по этому поводу.

В последний раз телефонный разговор Байдена и Путина состоялся в декабре 2021 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена пока не планируется. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что при необходимости они могут оперативно созвониться и обсудить текущие вопросы.