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В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Байдена

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Байдена пока не планируется

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не планируется. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что при необходимости они могут оперативно созвониться и обсудить текущие вопросы.

«Пока об этом речи не идет», — заявил Песков.

Ранее он заявлял, что Владимир Путин и Джо Байден сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне.

9 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Белому дому нечего анонсировать по поводу новой встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. По ее словам, соответствующей информации нет.

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Евгения Куликова
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