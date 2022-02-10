В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Байдена

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не планируется. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что при необходимости они могут оперативно созвониться и обсудить текущие вопросы.

«Пока об этом речи не идет», — заявил Песков.

Ранее он заявлял, что Владимир Путин и Джо Байден сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне.

9 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Белому дому нечего анонсировать по поводу новой встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. По ее словам, соответствующей информации нет.