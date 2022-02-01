В Кремле ответили на вопрос о следующем телефонном разговоре Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о следующем телефонном разговоре российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, новая информация по этому поводу отсутствует, передает ТАСС.

«Пока никаких новостей нет на этот счет», — указал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне. Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, есть ли необходимость в новом контакте глав государств после получения ответа США на предложения России по гарантиям безопасности.

