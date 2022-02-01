Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле ответили на вопрос о следующем телефонном разговоре Путина и Байдена

Представитель Кремля Песков: новостей о переговорах лидеров США и РФ Путина и Байдена нет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о следующем телефонном разговоре российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, новая информация по этому поводу отсутствует, передает ТАСС.

«Пока никаких новостей нет на этот счет», — указал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне. Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, есть ли необходимость в новом контакте глав государств после получения ответа США на предложения России по гарантиям безопасности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о предложениях США по гарантиям безопасности
Путин заявил о готовности России увеличить поставки газа в Венгрию
Полицейские пристрелили загрызшего домашнюю собаку агрессивного пса в Москве
Джонсон и Зеленский предупредили Россию о стратегической ошибке
В Кремле ответили на вопрос о следующем телефонном разговоре Путина и Байдена
София Ротару переболела коронавирусом и рассказала об осложнениях
Британский премьер оценил возможность договориться по ситуации вокруг Украины
Названо неожиданное последствие выхода Британии из Евросоюза
Зеленский рассказал о договоренностях с Джонсоном
Зеленский заявил о поиске вариантов переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.