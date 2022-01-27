В Кремле ответили на вопрос о дальнейших контактах Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В ответ на вопрос, есть ли необходимость в новом контакте Путина и Байдена после получения ответа США на предложения России по гарантиям безопасности представитель Кремля заявил, что наверняка могут быть контакты на рабочем уровне.

«Ну а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда», — добавил Песков.

Ранее Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание доставил в российский МИД посол США в РФ Джон Салливан и передал его заместителю министра иностранных дел России Александру Грушко.