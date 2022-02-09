В Белом доме прокомментировали информацию о новой встрече Байдена и Путина
Белому дому нечего анонсировать по поводу новой встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, соответствующей информации нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.
«Президент, безусловно, ценит взаимодействие на уровне лидеров. Он говорил с Путиным много раз в прошлом, в том числе в очном формате, но мне сейчас нечего вам проанонсировать», — сообщила Псаки.
Ранее Белый дом заявил о готовности Байдена к новым переговорам с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с Москвой по европейской безопасности, однако Вашингтон еще не знает, какие решения примет президент России Владимир Путин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне.