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В Белом доме прокомментировали информацию о новой встрече Байдена и Путина

Псаки сообщила, что Белому дому нечего анонсировать по поводу встречи Байдена и Путина

Фото: Leah Millis / Reuters

Белому дому нечего анонсировать по поводу новой встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, соответствующей информации нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

«Президент, безусловно, ценит взаимодействие на уровне лидеров​​​. Он говорил с Путиным много раз в прошлом, в том числе в очном формате, но мне сейчас нечего вам проанонсировать», — сообщила Псаки.

Ранее Белый дом заявил о готовности Байдена к новым переговорам с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с Москвой по европейской безопасности, однако Вашингтон еще не знает, какие решения примет президент России Владимир Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне.

Марина Совина
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