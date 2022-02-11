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В Совфеде предложили сделать психологическую реабилитацию после COVID-19 по ОМС

Матвиенко предложила проработать вопрос психологической реабилитации после COVID-19 по ОМС
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать вопрос о психологической реабилитации перенесших коронавирус по полису ОМС. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена (в полис ОМС), как и иные виды постковидной реабилитации», — заявила спикер Совфеда.

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Она отметила, что поддерживает предложение дать поручение комитету по социальной политике, чтобы его представители вместе с Минздравом России рассмотрели вопрос о включении психологической помощи в полис ОМС.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что треть россиян, которые перенесли коронавирус, не возвращаются к привычному образу жизни. По оценкам экспертов, 29 процентов выписанных из отделений реанимации пациентов и после интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений.

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Никита Абрамов
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