Названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

Минимальная стоимость найма однокомнатных квартир в Москве находится в пределах 30 тысяч рублей, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру». Самую недорогую «однушку» можно снять за 26 тысяч рублей в месяц.

Самой доступной в феврале 2022-го риелторы назвали квартиру-студию на седьмом этаже 12-этажного дома в ЖК «Новые Ватутинки. Десна» (станция метро «Ольховая»). Общая площадь лота — 27 квадратных метров. Студия сдается с ремонтом от застройщика, укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

За 28 тысяч рублей в месяц в аренду предлагается однокомнатная квартира на улице Федора Полетаева (метро «Кузьминки»). Квартира расположена на шестом этаже девятиэтажного дома. Общая площадь — 32 «квадрата». Квартира чистая, есть вся необходимая мебель и техника, но предназначена некурящим арендаторам без детей и животных.

По ставке 28,2 тысячи рублей в месяц можно арендовать однокомнатную квартиру на бульваре Генерала Карбышева («Народное Ополчение»). Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Общая площадь — 32 квадратных метра. Есть вся мебель и техника для комфортного проживания.

Минимальная стоимость найма «двушек» в Москве, по данным риелторов, в настоящее время составляет 35 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды «трешек» начинается от 48 тысяч рублей в месяц. «Если за прошлый год цены на рынке аренды выросли практически на 20 процентов, то начало этого года демонстрирует некоторое снижение арендных ставок», — констатируют специалисты.

Ранее сообщалось, что за последний год — с февраля 2021-го по февраль 2022-го — средние ставки аренды комнат в 70 крупнейших городах России увеличились на восемь процентов. Самые дорогие комнаты предлагаются съемщикам в Москве.