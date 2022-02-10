В крупных городах России подорожало самое дешевое съемное жилье

За последний год — с февраля 2021-го по февраль 2022-го — средние ставки аренды комнат в 70 крупнейших городах России увеличились на восемь процентов, следует из материалов портала «Мир квартир», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Самые дорогие комнаты предлагаются съемщикам в Москве.

По данным аналитиков, вследствие роста среднестатистическая столичная комната стала стоить 17,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте по уровню ставок — Сочи, где зафиксирована ставка в 14,4 тысячи в месяц. Замыкает тройку Санкт-Петербург (13 тысяч рублей в месяц). Затем идут Московская область (12,8 тысячи) и Хабаровск (12,3 тысячи).

Самые бюджетные комнаты сдаются в Пензе — в среднем там они вчетверо дешевле, чем в Москве (4,48 тысячи рублей в месяц). Еще в трех российских городах самое дешевое съемное жилье сдается по ставкам ниже 5000 рублей в месяц — это Магнитогорск, Волжский и Саранск.

Средняя ставка по всем городам к февралю 2022-го достигла 7,66 тысячи рублей, подсчитали эксперты. За год больше всего (на 20 и более процентов) подорожали съемные комнаты в Чите, Кемерове, Севастополе, Мурманске, Барнауле, Ставрополе, Грозном, Череповце, Калининграде и Астрахани.

«Аренда комнат подорожала в фарватере общего роста цен на недвижимость, — поясняют аналитики. — Тем не менее на отдельное жилье арендные ставки за год выросли заметнее, чем на комнаты. Дело в том, что перспектива жизни в коммуналке с соседями прельщает все меньшее число арендаторов — даже со скромным доходом».

Ранее стало известно, что в Москве начали скупать комнаты вместо квартир: в конце 2021 года на вторичном рынке недвижимости города был зафиксирован рост числа продаж жилья стоимостью до шести миллионов рублей.