В Москве начали скупать комнаты вместо квартир

В ноябре 2021 года на вторичном рынке недвижимости Москвы зафиксирован рост числа продаж жилья стоимостью до 6 миллионов рублей. В городе увеличилось число сделок с комнатами, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, максимальное число сделок за месяц (35 процентов) было заключено с квартирами по цене от 9 миллионов до 12 миллионов рублей. По 18 процентов сделок пришлось на лоты стоимостью 15-30 миллионов рублей и 6-9 миллионов рублей. 15 процентов продаж прошло в ценовом сегменте 12-15 миллионов рублей. На объекты стоимостью менее 6 миллионов пришлось 7 процентов сделок. Для сравнения — еще в октябре их доля в структуре продаж не превышала 1 процента. Таким образом, многие начали скупать комнаты вместо квартир.

По данным «МИЭЛЬ», средняя стоимость однокомнатной квартиры на «вторичке» в Москве к зиме достигла 9,4 миллиона рублей, двухкомнатной — 14 миллионов рублей, трехкомнатной — 19,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что самые дешевые полноценные квартиры в Москве стоят от 4,5 миллиона рублей. Речь идет о реальных квартирах, то есть об изначально предназначенных для проживания помещениях — не апартаментах или разделенных на студии зданиях, которые зачастую реализуются без необходимых документов.