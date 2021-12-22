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Названа реальная стоимость самой дешевой квартиры в Москве

ЦИАН: стоимость полноценных квартир в Москве начинается от 4,5 миллиона рублей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Самые дешевые полноценные квартиры в Москве стоят от 4,5 миллиона рублей. Такой ценовой ориентир назвали аналитики ЦИАН, передают «Известия».

Речь идет о реальных квартирах, то есть об изначально предназначенных для проживания помещениях — не апартаментах или разделенных на студии коттеджах, которые зачастую реализуются без необходимых документов.

Ранее сервис «Авито Недвижимость» выяснил, что самую дешевую квартиру в столице можно купить за 2,5 миллиона рублей. 10-метровая студия без туалета продается в доме недалеко от метро «Нижегородская» на юго-востоке Москвы. Следующей по доступности оказалась квартира в 13,2 квадратных метра за 2,8 миллиона рублей в районе метро «Стахановская».

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Однако в ЦИАН отметили, что подобные объекты некорректно называть самыми дешевыми квартирами. По мнению аналитиков, эти помещения лишь теоретически можно использовать для проживания. «Реальный спрос на них небольшой. По соотношению цены и качества эти лоты почти всегда проигрывают полноценным квартирам», — пояснили специалисты.

В начале декабря эксперты спрогнозировали замедление роста цен на вторичное жилье в Москве. Они не исключают снижения стоимости квартир в начале 2022 года на фоне сохранения спроса на пригодную для жизни недвижимость. Популярность ипотеки тоже вряд ли упадет, так как уровень кредитных ставок останется относительно привлекательным для россиян.

Нина Ташевская
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