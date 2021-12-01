Москве предрекли откат цен на квартиры

Темпы роста цен на вторичное жилье в Москве замедляются, в начале 2022 года вероятно наступление стагнации и даже небольшой откат стоимости недвижимости назад — рынок сильно перегрет, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), предоставленных «Ленте.ру».

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Пока спрос на рынке есть — люди в основном покупают квартиры «для жизни», не самые дорогие и не самые дешевые, отмечают эксперты. По их данным, за ноябрь квадратный метр «вторички» в Москве подорожал на 0,9 процента, до 241,14 тысячи рублей (без учета предложений на присоединенных территориях).

«Ипотека и обычные для "вторички" альтернативные сделки пока позволяют поддерживать спрос на жилье. Скорее всего, ситуация не изменится до Нового года, декабрь — традиционно самый активный месяц на рынке недвижимости», — предрекают аналитики.

В столице остается все меньше доступных даже в ипотеку вариантов жилья, констатируют в ИРН. Удорожание кредитов на фоне повышения ключевой ставки Центробанка также давит на цены. Впрочем, указывают специалисты, уровень кредитных ставок пока остается относительно привлекательным для покупателей, тем более, что многие из них успели получить одобрение на ипотеку до последнего повышения ставок.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года продавцы вторичных квартир в России как никогда редко соглашались на торг с покупателями. В среднем они готовы были давать скидку в размере не более 2,43 процента.