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Найдены самые дешевые квартиры Москвы

«Авито Недвижимость»: самая дешевая квартира в Москве обойдется в 2,5 миллиона рублей

Фото: Avito

В сервисе «Авито Недвижимость» назвали стоимость самых дешевых квартир в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Москвы обойдется в 2,5 миллиона рублей. Жилье, площадь которого составляет всего 10 квадратных метров, продается без туалета. При этом продавец обещает организовать его при выходе на сделку. Квартира расположена в 15 минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская» на юго-востоке Москвы, в 12-этажном доме 1983 года постройки на первом этаже.

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На втором месте рейтинга самых дешевых столичных предложений оказалась студия площадью 13,2 квадратных метра. Этот лот можно найти на юго-востоке Москвы, в районе станции метро «Стахановская». Покупка будет стоить 2,8 миллиона рублей. Тройку бюджетных вариантов «вторички» замыкает квартира за 2,85 миллиона рублей. Ее площадь составляет 15 квадратных метров, а находится она в десяти минутах езды от станции метро «Филатов Луг».

Москва является городом-лидером по числу квартир стоимостью свыше 100 миллионов рублей — всего в городе более пяти тысяч таких предложений. На втором месте по количеству дорогих лотов находится Сочи — там расположена 301 квартира дороже 100 миллионов. На третьем месте оказался Санкт-Петербург — в северной столице продается 63,6 тысячи квартир, их которых 299 — по цене выше 100 миллионов рублей.

Александра Мирошникова
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