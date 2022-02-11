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В Ростуризме прокомментировали возможность роста цен на туры из-за нового закона

Глава Ростуризма Догузова заявила, что новый закон не приведет к росту цен на туры

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала возможность повышения стоимости путевок из-за нового законопроекта. Ее слова передает ТАСС.

«Предложения, которые содержатся в проекте нового закона о туризме, не приведут к росту цен на туры, поскольку себестоимость туристических услуг не изменится», — заявила глава ведомства.

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Догузова отметила, что законопроект не содержит предложений, создающих дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров. По ее словам, нововведения принимаются исключительно в интересах отечественных путешественников и позволяют многократно увеличить защищенность их средств.

Также специалист отметила, что по проекту закона страховать свою ответственность будут только новые туроператоры и только в первые два года работы. Это делается с целью недопущения в отрасль фирм-однодневок.

Ранее в феврале вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предсказал отечественным путешественникам повышение стоимости путевок по стране до 20 процентов из-за нового закона. По его мнению, предложенные в проекте меры приведут к тому, что рынок начнут покидать туроператоры по внутреннему туризму.

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Валентина Процкова
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