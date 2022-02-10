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Предсказано повышение стоимости туров по России из-за нового законопроекта

Вице-президент РСТ предупредил россиян о повышении цен на туры по стране до 20 процентов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предсказал отечественным путешественникам повышение стоимости путевок по стране до 20 процентов из-за нового законопроекта. Об этом пишут «Известия».

По словам эксперта, предусмотренные в проекте закона нововведения негативно скажутся на стоимости отдыха в России. В частности, он имел в виду гарантированную компенсацию (40 тысяч рублей) за несостоявшиеся туры и увеличение размера страховки для «входа» на рынок туроператоров с 500 тысяч рублей до 25 миллионов рублей.

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«Предложенные в законопроекте меры приведут к тому, что рынок начнут покидать туроператоры по внутреннему туризму. Уровень конкуренции станет снижаться, бизнес укрупняться — и в результате вырастут цены для конечного потребителя», — предупредил он.

С Барзыкиным согласился глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов и добавил, что размер финобеспечения в 25 миллионов рублей может спровоцировать организации работать нелегально.

«Новые компании не смогут выходить на рынок вбелую и начнут работать вчерную», — заявил юрист и отметил, что законопроект усилит финансовую нагрузку на существующих внутренних туроператоров и фактически не даст возможности новым организациям «войти» на рынок.

Ранее в феврале эксперты туротрасли предупредили о стремительном повышении стоимости аренды жилья в Сочи для отдыхающих. По словам аналитиков, Большой Сочи стал самым популярным направлением у россиян этой зимой. Повышенный спрос повлек за собой рост цен на аренду посуточного жилья.

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Валентина Процкова
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