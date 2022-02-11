Опубликованы новые карты «российского наступления» на Украину

В случае начала наступления на Украину российская армия может использовать девять потенциальных маршрутов. Карты предполагаемого наступления опубликовало NBC News со ссылкой на разведку США.

Источники издания заявляют, что Россия уже развернула почти 100 из 168 тактических групп вооруженных сил, состоящих из 800-900 военнослужащих в каждой, и каждый день их становится больше. Они предполагают, что президент России Владимир Путин также направил бойцов спецназа в приграничные районы.

В оценке американской разведки говорится, что Россия попытается лишить Украину возможности защищаться в первые часы с помощью кибератак и перекрытия линий связи. В то же время в Вашингтоне заявили, что силы Москвы будут стремиться физически разъединить украинских солдат, подрывая мосты и переправы.

NBC пишет, что два наиболее масштабных сценария наступления предполагают одновременную атаку с нескольких сторон. Предполагается, что будут использованы танки, механизированные части, сухопутные войска, военные вертолеты и морской десант. Согласно более агрессивному варианту, российские войска попытаются окружить Киев.

Военный эксперт Роб Ли заявил, что «военное нападение» будет сосредоточено на украинских вооруженных силах, а не на гражданском населении и инфраструктуре. «Они могут дезориентировать украинскую армию и общество, так что конфликт в основном закончится примерно через день», — рассказал он. По оценке спецслужб США, пострадать от возможной атаки могут до 50 тысяч украинцев.

Ранее британский политолог Роб Сингх заявил, что намеренная провокация Запада на Украине выглядит крайне нереалистично. Он отметил, что некоторые страны НАТО отправляют Украине вооружения, но пока Москва не расценивают эту помощь как провокацию. Российские власти неоднократно заявляли, что не планируют наступления на Украину.