Намеренная провокация Запада на Украине выглядит крайне нереалистично. Так вероятность возникновения конфликта вследствие действий НАТО оценил профессор Биркбека (Лондонский университет, Британия) Роб Сингх в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, некоторые британские политики, включая главу оборонного комитета при палате общин Тобиаса Эллвуда, считают, что лучший способ сдержать российское наступление — это разместить на Украине дивизию НАТО. «Это было бы провокацией. Но этого не произойдет», — заявил Сингх.

Политолог добавил, что некоторые страны НАТО отправляют Украине вооружения, но пока Москва не расценивают эту помощь как провокацию. «Если уж на то пошло, большинство западных государств, похоже, больше заинтересованы в том, чтобы попытаться снизить напряженность», — подчеркнул Сингх. В то же время он отметил, что было бы нелишним, если бы глава МИД Великобритании Лиз Трасс разбиралась, какие регионы находятся в России, а какие — на Украине.

Ранее Трасс в ходе беседы с российским коллегой усомнилась в том, что суверенитет РФ распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. Британскому послу Деборе Броннерт пришлось разъяснить дипломату, что речь идет о российских регионах. Позже Трасс объяснила, что ошиблась и подумала, что речь идет об украинских территориях. Она признала, что Воронежская и Ростовская области являются частью суверенной России.

После этой же встречи глава МИД России Сергей Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Министр объяснил решение возможными планами США и Великобритании (Лавров использовал термин «англосаксы» — прим. «Ленты.ру») в отношении Украины.