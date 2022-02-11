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В Британии оценили вероятность западной провокации на Украине

Британский политолог Сингх заявил, что провокация Запада на Украине выглядит нереалистично

Фото: Александр Клименко / Reuters

Намеренная провокация Запада на Украине выглядит крайне нереалистично. Так вероятность возникновения конфликта вследствие действий НАТО оценил профессор Биркбека (Лондонский университет, Британия) Роб Сингх в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, некоторые британские политики, включая главу оборонного комитета при палате общин Тобиаса Эллвуда, считают, что лучший способ сдержать российское наступление — это разместить на Украине дивизию НАТО. «Это было бы провокацией. Но этого не произойдет», — заявил Сингх.

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Политолог добавил, что некоторые страны НАТО отправляют Украине вооружения, но пока Москва не расценивают эту помощь как провокацию. «Если уж на то пошло, большинство западных государств, похоже, больше заинтересованы в том, чтобы попытаться снизить напряженность», — подчеркнул Сингх. В то же время он отметил, что было бы нелишним, если бы глава МИД Великобритании Лиз Трасс разбиралась, какие регионы находятся в России, а какие — на Украине.

Ранее Трасс в ходе беседы с российским коллегой усомнилась в том, что суверенитет РФ распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. Британскому послу Деборе Броннерт пришлось разъяснить дипломату, что речь идет о российских регионах. Позже Трасс объяснила, что ошиблась и подумала, что речь идет об украинских территориях. Она признала, что Воронежская и Ростовская области являются частью суверенной России.

После этой же встречи глава МИД России Сергей Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Министр объяснил решение возможными планами США и Великобритании (Лавров использовал термин «англосаксы» — прим. «Ленты.ру») в отношении Украины.

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Валентина Шварцман
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